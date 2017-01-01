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Selçuklu'da yeşil alanlar yaza hazırlanıyor



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin tamamında çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın en büyük yeşil alan projelerini hizmete sunan Selçuklu Belediyesi, yeşil alan ve park yapımı projelerine yenilerini eklerken, mevcut parklarda revize, peyzaj ve temizlik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarının başlamasıyla birlikte start verdiği yabani otların temizliği ve çim biçme çalışmalarını şehrin dört bir yanında sürdürüyor.

Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüj ve yan bantlarda çalışmaları gerçekleştirilen yabani ot temizliğiyle, çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor. Ayrıca gerçekleştirilen çim biçme işlemiyle yeşil dokunun korunması ve sağlıklı bir şekilde yetişmesi amaçlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve alanında uzman teknik personel denetiminde özenle gerçekleştirilen çalışmalarda, gerek halk sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor. Hafta sonları dahil fazla mesai yaparak Selçuklu'nun her noktada çalışmalarını sürdüren ekipler, halkın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmaları, toplamda 11 ekip ve 97 personel tarafından yürütülüyor. Kasım ayına kadar sürecek olan çalışmalarda yabani ot temizliği 1 milyon 520 bin metrekare pasif yeşil alan ve 420 bin metrekare gül ve çalı alanlarda yürütülürken çim biçme çalışmaları 1 milyon 200 bin metrekare alanda yılda 10 kez olacak şekilde yürütülüyor.

(BG-AH-Y)



16.05.2017 13:45:33 TSI

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