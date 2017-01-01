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Erzurumlu gençler yazarlarla buluşuyor



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Proje desteğini DAP İdaresi'nin verdiği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Erzurumlu Gençler Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği kapsamında Yazar Ercan Yılmaz ve Aykut Ertuğrul, Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Öğrencilerle bir araya geldiler.

DAP İdaresi ile Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, gençlerde kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla, halka mal olmuş, yazarlığıyla öne çıkmış 40 ulusal ve 40 yerel yazar, Erzurum merkez ve ilçelerinde eğitim gören lise öğrencileriyle buluşmaya başladı. Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Yazar Ercan Yılmaz ve Aykut Ertuğrul Öğrencilere ücretsiz Şiir ve öykü kitapları imzalayarak dağıttılar.

Konferans salonunda öğrencilerin sorularını da cevaplandıran yazarlar öğrencilere bol bol kitap okumalarını söylediler.

(DMA-AT-Y)



16.05.2017 13:46:55 TSI

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