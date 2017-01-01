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Başkan Atilla, kaldırım çalışmalarını denetledi

16 Mayıs 2017 Salı, 13:51
Başkan Atilla, kaldırım çalışmalarını denetledi
Başkan Atilla, kaldırım çalışmalarını denetledi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ilçesi Kışla Caddesinde devam eden kaldırım çalışmalarını denetledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin hizmet alanlarını denetlemeye devam ediyor. Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve trafik emniyetini sağlamak amacıyla başlattığı kaldırım çalışmalarını denetledi. Yenişehir ilçesi Kışla Caddesinde ekipler tarafından bordür ve parke taşları döşenerek sürdürülen kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Atilla, kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi aldı. Başkan Atilla, işçilerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(İHA-MP-Y)

16.05.2017 13:51:40 TSI
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