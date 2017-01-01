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Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen "Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı saha Futbol Turnuvası" tamamlandı.

Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen "Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası"nda heyecan sona erdi. 42 mahalleden 61 takımın katılımı ile 21 Nisan'da başlayan büyük heyecanda final maçları Deliktaş sahasında oynandı. Rakiplerini eleyerek yarıfinale çıkan ve bu maçları kaybeden Kurtluca Örenspor ile Anafartalar Kardeşler üçüncü olabilmek için mücadele edecekti. Ancak Kurtluca temsilcisi sahaya çıkmayınca turnuvanın üçüncülüğünü Anafartalar Mahallesini temsil eden Kardeşlerspor elde etmiş oldu.



Final nefesleri kesti

"Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası"nın şampiyonunu belirleyecek olan maç Tekkeköyspor ile15 Mayıs Fikirtepe arasında oynandı. Final maçının başlama vuruşunu Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Gürkan 13. ve 17. Dakikalarda bulduğu golle Tekkeköyspor'u 2-0 öne geçirdi. 15 Mayıs temsilcisi 21'de Yasin ile bulduğu golle ilk devrenin skorunu 2-1 olarak belirledi. Fikirtepe takımı ikinci yarıya hızlı başlarken 28'de Semih skoru eşitledi. 31'de Mehmet ile 3-2 öne geçen 15 Mayıs Fikirtepe karşısında Murat 32'de Tekkeköyspor'u beraberliğe taşıdı. Tekkeköyspor 35'de Mehmet'in kendi kalesine attığı golle 4-3 öne geçti. 15 Mayıs Fikirtepe maçı bırakmadı ve 38'de Mehmet skoru 4-4'e getirdi. Maçta son sözü ise 45. Dakikada Gürkan söyledi ve maçın skorunu Tekkeköyspor 5 - 15 Mayıs Fikirtepe 4 olarak belirledi. Bu sonuçla Tekkeköyspor takımı şampiyon olurken, 15 Mayıs Fikirtepe ikinciliği elde etti.



Ödüller sahiplerini buldu

Final maçı sonunda ödül töreni düzenlendi. Turnuvada görev yapan hakemlerin bağlı bulunduğu Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesi'ne teşekkür plaketini Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin verdi. Plaketi İl Hakem Kurulu Başkanı Hayati Ünal teslim aldı. Turnuvanın gol krallığını attığı 20 golle elde eden 15 Mayıs Fikirtepe'den Mehmet Ersoy'a kupasını Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin teslim etti. Turnuvanın üçüncülüğünü elde eden Anafartalar Kardeşler takımının kupa, madalya ve 2000 TL'lik hediye çekini Pamukkale Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Keskin ile İl Hakem Kurulu Başkanı Hayati Ünal verdi. İkinci olan 15 Mayıs Fikirtepe takımının kupa, madalya ve 3 bin TL'lik hediye çekini Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kaya teslim etti. Şampiyonluğu elde eden Tekkeköyspor'un kupa, madalya ve 4 bin TL'lik hediye çekini Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin takım kaptanına teslim etti.



"Heyecan devam edecek"

Ödül töreninde Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye olarak günlük işlerle değil devamlılığı olan işlerle yoğunlaştıklarını ifade ederek, "İlkini 2015 yılının ilk baharında düzenlediğimiz futbol şölenimizin beşincisini tamamlamaktan dolayı mutluyuz. Yaklaşık 1 ay önce 42 mahalleden 61 takımın katılımı ile başlayan turnuvamızda final müsabakası da büyük çekişmeye sahne oldu. Maç sonunda Tekkeköyspor takımı şampiyon olurken, 15 Mayıs Fikirtepe ikinci, Anafartalar Kardeşler ise üçüncü oldu. Hepsini elde ettikleri dereceler için kutluyorum. Turnuvamızın centilmence geçmesi bizi ayrıca mutlu etti. Amacımız sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu göstermek. Bu güne kadar bir çok mahallemize halı sahalar yaptık. Bu sahaların değerlendirilmesi ve kullanılması adına bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Şimdiden 2017 Sonbahar turnuvamızın hazırlıklarına başlıyoruz. Eylül ayında kayıtlar alınacak olan turnuvamızı Ekim ayında yapmayı planlıyoruz. Şimdiden tüm gençlerimizi takımlarını kurmaya davet ediyoruz. Tekrar turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederken, dereceye giren takımları tebrik ediyorum. Turnuvada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 14:09:10 TSI

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