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Başkan Kılınç eczacıları unutmadı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Eczacılar Günü nedeniyle eczanelere ziyaret gerçekleştirdi.

14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, eczaneleri ziyaret etti. İlçede ki tüm eczaneleri gezen, eczacıların ve eczane çalışanlarının 14 Mayıs Eczacılar Gününü kutlayan Başkan Hakan Kılınç, çikolata ikramında bulundu.

Hakan Kılınç, eczacıların sağlığın en önemli unsurundan birisi olduğunu belirterek, yaptıkları hizmetin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Eczacılar ise, Başkan Kılınç'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

(AHM)



16.05.2017 14:12:00 TSI

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