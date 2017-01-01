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Anaokulu öğrencilerinden sergi

16 Mayıs 2017 Salı, 14:29
Anaokulu öğrencilerinden sergi
Anaokulu öğrencilerinden sergi
- Miniklerin sergisi büyük ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde anaokulu öğrencilerinin yıl içerisinde yaptıkları resimler ilgi gördü. Okulun 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri tarafından serbest zaman, fen-doğa etkinlikleri ve sanat etkinlikleri çerçevesinde yapılan resim sergisine özellikle öğrencilerin aileleri büyük ilgi gösterdi.
Minik parmakların oluşturduğu eserlerin arasında yırtma yapıştırma, kolaj, üç boyutlu maketler bulunuyor. Küçük yüreklerin bu anlamlı gününde onların heyecanını paylaşan velilerin yanı sıra Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canfer Gürbunar, okul müdürleri, daire amirleri, veliler ve vatandaşlar da de sergiye katıldı.
Sergi açılışını Pazarlar ilçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan yaptı.Sergiyi gezen İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, yaptığı konuşmada Okul öncesi eğitimin çocuklarımızın gelişimi açısından önemli olduğunu aynı zamanda uzun bir eğitim hayatına hazırlık maiyetini taşıdığını, bu gibi etkinliklerin de çocukların yeteneklerinin sergilenmesi için bir fırsat olduğunu ayrıca ailelerinin kendi çocuklarının yeteneklerini görüp gururlanmaları gerektiğini söyledi.
Organizasyonda emeği geçenlere herkese teşekkür eden Kaymakam Ahmet Karaaslan, daha sonra velilerle birlikte miniklerin el emeği eserlerini tek tek gezdi.
Minik parmakların oluşturduğu eserlerin sergilendiği sergi ilçe halkı ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Serginin gezilmesinin ardından sergiyi gezen ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu. (MB-EFE)

16.05.2017 14:29:41 TSI
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