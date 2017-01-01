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Çavdarhisar'da 16 takımın katıldığı futbol turnuvası başladı

16 Mayıs 2017 Salı, 14:58
Çavdarhisar'da 16 takımın katıldığı futbol turnuvası başladı
Çavdarhisar'da 16 takımın katıldığı futbol turnuvası başladı

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 16 takımın katıldığı Kaymakamlık Futbol Turnuvası başladı.
Çavdarhisar stadında başlayan müsabakaların başlama vuruşunu Kaymakam Kadir Yurdagül yaptı.
16 takım 4 gruba ayrıldı. Grup maçları sonrası 19-20 mayıs tarihlerinde çeyrek final maçları, 21-22 mayıs tarihlerinde yarı final maçlarının yapılacağı bildirildi.
Çavdarhisar Kaymakamlık turnuvasında final maçının 23 mayıs tarihinde Çavdarhisar stadında oynanacağı açıklandı.
Kaymakam Yurdagül, "Bu yıl düzenlediğimiz Futbol turnuvası etkinliğimize 16 takım katılmış ve çok yoğun ilgi olduğu görülmüştür. Oynanan maçlara Çavdarhisar halkınında ilgisi yoğun" dedi. (YD-EFE)

16.05.2017 14:58:56 TSI
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