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Cizre'de 'uyuşturucu' konferansı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şube Başkanlığı "Hayat Suyu Projesi" kapsamında Cizre ilçesinde öğrencilere yönelik "Uyuşturucunun zararları ve korunma yolları" konulu konferans düzenledi.

Cizre Merkez Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen 150 kişinin katıldığı konferansta kısa bir konuşma yapan Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şube Başkanı Turgay Birlik ,"Bugün Cizre'de İlçe Kaymakamı Sayın Ahmet Adanur ve Cizre Belediyesinin koordinatörlüğünde konferans düzenledik. Bu konferansı düzenlememizdeki amacımız ve gayemiz insanların zararlı alışkanlıklardan uzak durması için kamuoyu oluşturmak ve engelleyici ve tedbir alıcı bazı adımları atmaktır. Bu konferanslarımızın ilkini Cizre'de başlattık ve bunu il merkezi ve diğer ilçelerimizde de farklı zamanlarda düzenleyerek öğrencilerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yeşilay Cemiyeti görevlileri tarafından öğrencilere, uyuşturucunun zararları ve korunma yolları, tütün ürünlerinin insan sağlığına verdiği zarar ve benzeri konularda bilgilendirme yapıldı.

(AY-MP-Y)



16.05.2017 14:59:34 TSI

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