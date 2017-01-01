ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cizre'de 'uyuşturucu' konferansı

16 Mayıs 2017 Salı, 14:59
Cizre'de 'uyuşturucu' konferansı
Cizre'de 'uyuşturucu' konferansı

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şube Başkanlığı "Hayat Suyu Projesi" kapsamında Cizre ilçesinde öğrencilere yönelik "Uyuşturucunun zararları ve korunma yolları" konulu konferans düzenledi.
Cizre Merkez Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen 150 kişinin katıldığı konferansta kısa bir konuşma yapan Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şube Başkanı Turgay Birlik ,"Bugün Cizre'de İlçe Kaymakamı Sayın Ahmet Adanur ve Cizre Belediyesinin koordinatörlüğünde konferans düzenledik. Bu konferansı düzenlememizdeki amacımız ve gayemiz insanların zararlı alışkanlıklardan uzak durması için kamuoyu oluşturmak ve engelleyici ve tedbir alıcı bazı adımları atmaktır. Bu konferanslarımızın ilkini Cizre'de başlattık ve bunu il merkezi ve diğer ilçelerimizde de farklı zamanlarda düzenleyerek öğrencilerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Yeşilay Cemiyeti görevlileri tarafından öğrencilere, uyuşturucunun zararları ve korunma yolları, tütün ürünlerinin insan sağlığına verdiği zarar ve benzeri konularda bilgilendirme yapıldı.
(AY-MP-Y)

16.05.2017 14:59:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta farkındalık yürüyüşü
YEREL

ŞIRNAK'TA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ
Cizre Fen Lisesinin 'Bilim Fuarı' ilgi gördü
YEREL

CİZRE FEN LİSESİNİN 'BİLİM FUARI' İLGİ GÖRDÜ
Şırnak'ta terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

ŞIRNAK'TA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Cizre Müftülüğü Kur'an kursları yararına kermes düzenledi
YEREL

CİZRE MÜFTÜLÜĞÜ KUR'AN KURSLARI YARARINA KERMES DÜZENLEDİ
Şırnak'ta 'Aile Günü' etkinliği
YEREL

ŞIRNAK'TA 'AİLE GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
Silopi'de minik öğrencilerden annelerine çiçek
YEREL

SİLOPİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN ANNELERİNE ÇİÇEK
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

Dicle Elektrik personeline İSG eğitimi
YEREL

DİCLE ELEKTRİK PERSONELİNE İSG EĞİTİMİ
Şırnak'ta &quot;Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası&quot; etkinliği
YEREL

ŞIRNAK'TA "KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI" ETKİNLİĞİ
Silopi'de Osmanlıca kursu açıldı
YEREL

SİLOPİ'DE OSMANLICA KURSU AÇILDI
Cizre'nin Dirsekli köyünde alt yapı çalışması
YEREL

CİZRE'NİN DİRSEKLİ KÖYÜNDE ALT YAPI ÇALIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını