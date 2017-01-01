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"Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Eğitim Bir Sen İlçe Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3'ücüsü düzenlenen "Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" adlı halı saha turnuvası sona erdi.

Her yıl takımlarda oynayan ve tamamı eğitimcilerden oluşan futbol severler turnuvaya katılırken bu yılki turnuvada görev alan oyuncular aileleri ile birlikte turnuvada yerini aldılar. Turnuvaya bu yıl toplam 17 okul olmak üzere her okuldan 16 sendika üyesi eğitimci ve turnuvaya destek veren esnaf katıldı.

11 Nisan tarihinde başlayan turnuvanın final karşılaşması ise 15 Mayıs tarihinde 50. Yıl Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi takımları arasında gerçekleşti. Turnuvanın sonunda birinci Kozan Fatih Anadolu Lisesi, ikinci Kozan 50. Yıl Anadolu Lisesi ve üçüncü ise Ahmet Cevdet Çamurtan Ortaokulu takımları oldular.

Turnuvada dereceye giren takımlar kupa ve madalya ile ödüllendirilirken turnuvaya katılan bayanlara Anneler Günü dolayısıyla Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Kozan İlçe Başkanı Umut Gül tarafından çiçek takdim edildi. Program bahar şenliği havasında gerçekleşirken etkinliğe katılan davetlilere 1200 kişilik yemek ikramında bulunuldu.

(EMR-Y)



16.05.2017 15:06:00 TSI

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