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Amasya'da ilave istihdam hedefi 7 bin

- SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel:

- "Şu ana kadar 2 bin 800 ilave istihdam sağladık ve yıl sonuna kadar ilimizde 7 bin ilave istihdam sağlamayı hedeflemekteyiz"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında yıl sonuna kadar 7 bin ilave istihdam hedefliyor.

OSB yönetimleri ve meslek odalarıyla işbirliği yaparak düzenledikleri toplantılarda esnaf, iş adamı ile sanayicilere ilave istihdam teşviklerini anlattıklarını belirten SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, "İstihdam seferberliğimize desteklerini istedik. Şu ana kadar 2 bin 800 ilave istihdam sağladık ve yıl sonuna kadar ilimizde 7 bin ilave istihdam sağlamayı hedeflemekteyiz" dedi.

Program kapsamında 4 aylık süreçte yaklaşık 2 bin ev ve iş yeri ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Nurcan Yurt Şenel, "Esnaflarımızın, işverenlerimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, engellilerimizin, tıbbi cihaz kullanan hastalarımızın, asgari ücretle çalışan sigortalılarımızın, eski ve yeni emeklilerimizin, vefat eden emeklimizin geride kalan ailesinin yanında olduğumuzu hissettirip sorun ve isteklerini dinledik" diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kurumu tanıtıp sosyal güvenlik reformunu anlatmayı amaçladıklarını vurgulayıp vatandaşların hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesiyle toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamayı istediklerini anımsatan Yurt Şenel, kurum alacaklarına ait yapılandırmanın 2017 yılı Ocak ayından Mayıs ayına ertelenen 2. taksit ödemesinin son gününün 31 Mayıs günü olduğuna değinerek bunun ilk taksiti ödememiş olanlar için yapılandırmanın bozulmaması adına son şans olduğunu söyledi.

(MÇ-SLH-Y)



16.05.2017 15:11:56 TSI

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