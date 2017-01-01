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Tepebaşı hayvan sevgisini İzmir'de anlattı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, çocukların hayvan sevgisi kazanması için uyguladığı eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar Eskişehir çapında binlerce öğrenciye ulaşarak eğitim çalışması yürüten Veteriner İşleri ekipleri, İzmir'den gelen daveti kabul ederek İzmir Çocuk Dünyası Anaokuluna misafir oldular. Burada gerçekleştirilen ve 60 öğrencinin katıldığı "Sen de bir pati sev" adlı eğitim çalışmasıyla Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veterinerler, çocuklara sokak hayvanları ve evcil hayvan bakımı ile ilgili temel bilgilerden oluşan sunumlar yaptılar.

Çocukların konuyu pekiştirmesini kolaylaştırmak için Doğal Yaşam Merkezinden getirilen kedi köpek ve tavşanlar çocuklardan büyük ilgi gördü. Çocuklara çeşitli hediyeler ve katılım belgesi de verildi. Eğitimde, çocuklar sokak hayvanlarının yaşadığı olumsuzluklar ve insanların nasıl yardımcı olabilecekleri anlatılırken, hangi durumlarda sokak hayvanlarına dokunulup dokunulamayacağı, acil durumlarda ne yapılması gerektiği gibi hayati bilgiler de verildi. Yetkililer, yaralı ve hasta olduğunu düşünülen bir hayvan fark edildiğinde vakit kaybetmeden en yakın belediyeye haber verilmesi gerektiğini de belirttiler.

(İHA-Y)



16.05.2017 15:18:15 TSI

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