YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da öğrencilere meslek tanıtım konferansı

Elazığ'da öğrencilere meslek tanıtım konferansı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Yoksul Aile Çocuklarının PVC İmalatında İstihdamı' projesi kapsamında öğrencilere meslek tanıtım konferansı verildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Yoksul Aile Çocuklarının PVC İmalatında İstihdamı' projesi kapsamında, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli tarafından kariyer planlaması konusunda öğrencilerin tercihlerine yön vermek amacıyla konferans verildi. Elazığ Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansa, Mimar Yrd. Doç. Dr Ayça Gülten, Diyetisyen Zehra Betül Erman, Klinik Psikolog Yılmaz Kaplan, İnşaat Mühendisi Bilal Mukan Aytaç konuşmacı olarak yer aldı.Öğretmen ve öğrencilerin dinleyici olarak katıldığı konferans kapsamında meslek dallarını temsil eden uzmanlar, öğrencilere tercih edebilecekleri meslekler hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere kariyer planlaması konusunda konferans verdiklerini belirten Lise Müdürü Fethi Kıraç, " Proje kapsamında, mimar, diyetisyen, klinik psikolog, inşaat mühendisi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Öğrencilerimizin en büyük problemlerinden bir tanesi meslekler ile ilgili tercihlerde bulunmaları. Biz de zaman zaman meslek seçimi konusunda kendimizi mutlu edecek meslekler konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Öğrencilerimizin bu sıkıntılarını gidermek amacıyla bu tarz çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Gençlere kendi meslekleri hakkında bilgiler verdiklerini aktaran Klinik Psikolog Yılmaz Kaplan, "Bu anlamda öğrencilere eğitim süreçleri, mesleki detaylar ve elde edilebilecek istihdamlarla ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Bizimle beraber diyetisyen , mimar ve inşaat mühendisi arkadaşımız bugün burada meslekleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu" diye konuştu.

(YÖ-HİV-Y)



16.05.2017 15:25:09 TSI

NNNN

