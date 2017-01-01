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17. geleneksel belde evleri yıl sonu sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 17. Geleneksel Belde Evleri yıl sonu sergisi Hanımeli Sokağında açıldı.

Sergi açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra belde evlerinde eğitim gören kursiyerler, eğitmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, tüm kadınların Anneler Günü'nü tebrik ederek, "Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bakın Zübeyde Hanıma o bir evlat yetiştirdi, evladı Mustafa Kemal Atatürk de bir ülke yetiştirdi. Bugün Belde Evlerimizde eğitim gören ve üreten birçok annemiz de ülkemize bu şekilde katkı sağlıyor. Kadınlarımız yıl boyunca öğrenerek ürettikleri eserlerini, el emeklerini ve göz nurlarını burada görücüye çıkardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Umuyorum her şey onlar için daha da güzel olacak. Biz emekçi kadınlarımızın her zaman arkasındayız, destekçileriyiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Ataç, kursiyerler ve eğitmenler ile birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Dekoratif el sanatları, ev mefruşat, giyim, örgü gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı ve vatandaşların beğenisini toplayan sergi 3 gün boyunca gezilebilecek.

(İHA-Y)



16.05.2017 15:25:23 TSI

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