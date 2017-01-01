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Anneler doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan binden fazla kursiyer, keyifli bir gün geçirerek doyasıya eğlendi.

Altınsaray Düğün Salonunda gerçekleştirilen program, Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle başladı. Burada kadınlara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, annelerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, "Annelerimizin üzerinde çok büyük bir yük var. Sizlerin emeklerini inkar etmek mümkün değil. Bir şey eğer güzelse; bu annelerimizin, kadınlarımızın, eşlerimizin, bacılarımızın sayesinde. Öte yandan 'Anne' deyince benim aklıma Zübeyde Hanım geliyor. İngiliz devlet adamı Winston Churchill, 'Her yüzyılda bir tane deha gelir, o da Türkler'e nasip oldu' diyor. Bu, Allah tarafından kurgulanan bir hadisedir. Eğer Mustafa Kemal Atatürk bize nasip olmasaydı, bugün hiçbirimiz yoktuk ya da ancak başka kimlikler ile var olabilirdik ve isimlerimiz de yabancı olurdu. Bugün bizler, biz olabildiysek bu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları sayesindedir. Bu yüzden onları da saygı ile anıyor ve dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Başkan Ataç, rüyasında gördüğü camiyi kente kazandıran Aynur Eken'e plaket takdim etti. Etkinlikte daha sonra Eskişehirli ses sanatçıları Salim Özkara ve Hira sahne alarak, anneler için şarkı söyledi. Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren kadınlar, keyifli bir gün geçirdi.

(İHA-Y)



16.05.2017 15:29:59 TSI

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