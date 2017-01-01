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Başkan Özgüven: "Hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenmek asli görevimizdir"



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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor.

Orhaniye Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan Ayşe Karamik adlı vatandaşın ihtiyaçları Ereğli Belediyesi tarafından giderildi. Kalmış olduğu yerin su tesisatını çeken Ereğli Belediyesi ekipleri, ayrıca Ayşe Karamik'e buzdolabı, çekyat, çamaşır makinesi ve halı yardımında bulundu.

Belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra insanlık görevini yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Şehri emin olarak hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenmek onların dertlerine çözüm üretmek bizim asli görevlerimizdendir. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyoruz. Hayatta her şey bizim içindir. Makam, mevki gelip geçici bizim amacımız görevimiz süresince 'gök kubbede hoş bir seda' bırakmaktır. Hemşehrilerimizin 'Allah razı olsun' demesi en büyük kazancımızdır. Bu dünya imtihan dünyası, Allah'ın rızasını kazanmadıktan sonra yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yoktur. Bu düşüncelerle Ereğli Belediyesi olarak Ayşe teyzemizin zor zamanında yanında olduk, onun müşkülüne çare olmaya çalıştık. Bu konuda hemşehrilerimizi de duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

(İB-AH-Y)



16.05.2017 15:36:04 TSI

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