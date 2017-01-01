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Göcek'te 19 Mayıs ve Gençlik kupası yelken yarışları

- Göcek Yat Kulübü'nün düzenlediği Şarık Tara, Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası yelken yarışları başladı. Göcek Yarış Haftası, özel rotalarıyla Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşuyor.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Şarık Tara, Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası yarış haftası Göcek'te başladı. 38 teknenin katıldığı ve dört gün sürecek yarışlarda altı ayrı rotada tekneler yelken basacak. Çok sayıda yabancı ülkeden de yelkencinin katıldığı yarışların ilk günün uygun rüzgarlarda, heyecanlı bir mücadeleyle başladı.

Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen Doğuş Grubu'nun sponsor olduğu yarışmalarla ilgili Göcek Yat Kulübü Başkanı ve yarışların Komodoru Göker Tuncay yaptığı açıklamada, "18'inci kez düzenlediğimiz yarışmaya ilgi yüksek oldu. Son yıllarda özellikle yabancı yelkenciler yarışmamızı takvimlerine ekliyor. Kulübümüz her yıl iki kez, 19 Mayıs ve 10 Kasım haftalarında ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına iki önemli etkinlik gerçekleştiriyor. Bu olağanüstü coğrafyanın korunması, yelkencilerin geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz. 2017 sezon öncesinde 19 Mayıs haftasında Atatürk'e armağan ettiğimiz yarışların ilk gününde zevkli ve heyecanlı mücadele oldu. Yelken haftasının tüm geliri, Göcek ve çevre bölgelerimizde yelken sporunu yaygınlaştırmak, bu anlamda eğitim verebilmek ve bu eğitimlerin özellikle ekonomik yetersizlik içerisinde bulunan genç ve çocuklarımıza ulaşabilmesini sağlamak amacıyla kullanılıyoruz" dedi.

Yarışmalara bu yıl Almanya, İngiltere, Avustralya, Rusya, Ukranya, İspanya, Portekiz ve Şili'den ekipler katılıyor. Yarışmalara ev sahipliği yapan D-Marin Göcek Genel Müdürü Onur Ugan, sezon öncesinde bu tip yarışmalarla turizm sektörüne hareket getirmekten mutlu olduklarını belirterek "38 teknede 350 yarışmacıyı ağırlıyoruz. Aileler ve yelken severlerle birlikte etkinliğe katılanların sayısı iki katına ulaşıyor. Bu yarışlar Türkiye ve Göcek'in tanıtımı için önemli" dedi.

(BT)



16.05.2017 15:47:22 TSI

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