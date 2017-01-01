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Hünerli annelerden emek dolu sergi

- Çankırılı annelerin atölyesi sergide



(Fotoğraflı)



Ceyhun Doğan

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Belediyesi Hanımlar Lokalinin anneleri, "Atölyem Çankırı" temalı dönem sonu sergisinde eserlerini görücüye çıkardı.

Çankırılı annelerin el emeği ve göz nuruyla hazırladıkları eserler, Çankırılılar tarafından ilgiyle karşılandı. Sergiye katılan tüm annelere çiçek takdim edildi.

Sergide konuşan Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Annelerimizin ve kadınlarımızın sosyal hayat içerisinde aktif rollerinin arttırılması ve güçlendirilmesi noktasında faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Hanımların kendilerine sosyal imkânlar tanındığında ne kadar önemli işlere imza attıklarını, gayretli ve başarılı olduklarını gördük. Vefakâr ve cefakâr hanımlarımız her zaman gurur kaynağımız oldu. Hanımlarımızın mutlu olması demek Çankırı'nın, ülkemizin ve dünyanın mutlu olması demektir. Bu yüzden hanımlarımıza elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kıymetli eşim ve üç çocuğumun annesi Zeynep Perihan Dinç hanımefendi başta olmak üzere geleceğimizi yapılandıran tüm annelerimize ve hanımefendilere minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(CD-SLH-Y)



16.05.2017 15:47:40 TSI

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