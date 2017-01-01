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Adana Müze Kompleksi açılıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 15:50
Adana Müze Kompleksi açılıyor
Adana Müze Kompleksi açılıyor
- 68 bin metrekare alana sahip Ortadoğu'nun ve Türkiye'nin en büyük müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AB Bakanı Ömer Çelik ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla Perşembe günü düzenlenecek törenle ziyarete açılacak
- Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kompleksin, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak "yaşayan müze" konseptiyle, günümüz modern müzeleri arasında yer alacağını belirtti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da 68 bin 530 metrekare hizmet alanıyla Ortadoğu'nun ve Türkiye'nin en büyük müze kompleksi Adana Müze Kompleksi Perşembe günü düzenlenecek törenle ziyarete açılacak.
Adana'nın en eski sanayi kuruluşlarından biri olan ünlü yazar Orhan Kemal'in de bir dönem bekçi olarak çalıştığı tarihi Milli Mensucat Fabrikası'nın yerine inşa edilen müze kompleksi içinde; Arkeoloji Müzesi, Kent Müzesi, Tarım Müzesi, Sanayi Müzesi, Etnografya Müzesi, Çocuk Müzesi ve Mozaik Müzesi bulunuyor.
Adana Müze Kompleksinin içinde ayrıca kafeterya, fuaye, satış birimleri, sinevizyon alanı ve açık alan olacak.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2013 yılı yatırım programları kapsamında yapımına başlanan ve yaklaşık 68 bin 530 metrekare alan üzerine kurulan Adana Müze Kompleksi'nin çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak "yaşayan müze" konseptiyle, günümüz modern müzeleri arasında yer alacağını söyledi.
Adana Müze Kompleksi'nin Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük müze kompleksi olma unvanına sahip olacağını belirten Vali Demirtaş, "İçerisinde bulunan müzelerle birlikte klasik tek tip müze anlayışından sıyrılarak günümüz çağdaş müzeleri arasında ki yerini alacak ve böylelikle şehrin markalaşması yolunda önemli bir adım atacaktır. Adana Müze Kompleksi'nin toplumsal ve kültürel değişkenleri göz önünde bulunduran çağdaş müzecilik normlarını temel alan, eğitim iletişim ve işlevlerin dahil edildiği, katılımcılığı ve kültürel paylaşımı gözeten bir müze olması hedeflenmiş ve bu kapsamda değerlendirildiğinde sergileme, mekan, koleksiyon oluşumu, halkla ilişkiler bakımından özgün yapı ortaya koyan özellikler göstermesi amaçlandı" dedi.
Demirtaş, 2013 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in öncülüğünde yapımına başlanan Adana Müze Kompleksi 1. etap çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın destekleriyle, Arkeoloji Müzesi'nin teşhir ve tanzim çalışmalarının tamamlandığını, 18 Mayıs 2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla ziyarete açılacağını belirtti.
Yapımı tamamlanan Arkeoloji Müzesinde, prehistorik dönemden bugüne insanın yaşam serüveninin, dönemlere ait bilgi metinleri, görseller, diaromalar ve canlandırmalar yardımıyla anlatıldığı yedi salon bulunduğunu kaydeden Vali Demirtaş, şöyle devam etti:
"Salonlarda Prehistorik dönem eserleri, Hitit, Asur, Arkaik, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait heykel, lahit, stel, sunak ve büstler gibi taş eserler, cam, pişmiş toprak ve bronzdan yapılmış çeşitli kaplar, pişmiş toprak ve bronz kandil ve figürinler, silindir ve damga mühürler, cam, bronz ve altın takılar ile diğer arkeolojik buluntular yer almaktadır. Teşhir edilen eserler içerisinde özellikle Hitit Fırtına Tanrısı Tarhunda'ya ait taş heykel, Anadolu Hiyeroglif Yazıtlı Stel, Babil Steli, Adana'nın Karataş ilçesinde denizden çıkarılan bronz Erkek Heykeli ile Roma dönemine ait mermer "Antropoid Lahit" ve "Akhilleus Lahti" dikkat çekiyor."
Vali Mahmut Demirteş, müzenin Adana'nın simgelerinden biri olacağına inandığını belirterek, eserlerin sergilenmeye başlanmasıyla birlikte kente gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış olacağını sözlerine ekledi.
(ADN-Y)

16.05.2017 15:50:32 TSI
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