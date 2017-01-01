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Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden yıl sonu sergisi

16 Mayıs 2017 Salı, 16:00
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden yıl sonu sergisi
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden yıl sonu sergisi

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Kadın Merkezi, Özgecan Kadın Merkezi ve İlhan Koman Kültür Evi'nin 2016- 2017 yılı El Sanatları ve Kadın Üst Giysileri Dikiş Kursları'nın Yıl Sonu Sergisi açıldı.
Devecihan Kültür Merkezinde açılan sergide, Kültür Merkezleri bünyesinde dikiş, el sanatları, rolyef (3 boyutlu resim), dekoratif el aksesuarları, elde maraş işi ve edirnekari kurslarında 6 usta öğreticiden kurs alarak eğitimlerini tamamlayan 130 kursiyere Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu teşekkür belgelerini takdim etti.
2016-2017 yılı El Sanatları Kurslarının Yıl Sonu Sergisi açılış töreninde konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan "2014 yılında göreve başladığım günden şu güne kadar 3 tane kadın merkezi açtık. Bu kadın merkezlerimizi tek bir çatı altında toplayarak ayrı bir birim haline getirdik. Bu üç kadın merkezimizi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde topladık. Biz Edirne Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Hedefimiz 3 kadın merkeziyle yetinmeyip her mahallemize bir kadın merkezi açmak. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Edirne özgürlüklerin şehridir. Kadınlarımızın sosyal hayatta özgür olduğu, kendi emeklerini sanat haline getirerek gerek sergilerde, gerek kültürel ve sosyal platformlarda ortaya koyduğu bir şehirdir. Fen İşleri çalışır, Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri çalışır ama onların yaptığı işler geçicidir. Asıl kalıcı olan sizin emekleriniz ve sizin yaptıklarınızdır. Ben bu anlamda öncelikle büyük bir emek gösteren Başkan Yardımcım Çiğdem Gegeoğlu'na, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürüm Özlem Takındı'ya ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadınların yaptığı her etkinliğin yanındayız, onlarla beraberiz. Hepinizi tek tek saygıyla selamlıyor; başarılarınızın devamını diliyorum. Edirne'ye katkınız durmadan devam etsin" dedi.
(KU-MK-Y)

16.05.2017 16:00:15 TSI
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