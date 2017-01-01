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UEDAŞ Tiyatrosu Festivalde



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İdris Altun

BURSA (İHA) - Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) çalışanları Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 1. Meslek Tiyatroları Festivali'nde sahne aldı.

Güney Marmara'nın elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ, bu yıl ilki gerçekleştirilen Meslek Tiyatroları Festivali kapsamında 'Juliet'in 42 saati' adlı oyunuyla sahne aldı. Akpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde meslek örgütleri, odalar, firma ve iş yerleri çatısı altında faaliyet gösteren tiyatro toplulukları sanatseverlerle buluştu. Çeşitli birimlerde görev yapan çalışanlardan oluşan Uludağ Elektrik Dağıtım Tiyatro Topluluğu, 6 aylık yoğun bir çalışmanın ardından ilk oyunlarını Bursa'da sahnelemişti. Ardından Yalova ve Balıkesir'de sahnelenen oyunlar seyirciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Bir perdelik komedi türündeki oyun ölüm meleklerinin 42 saatlik uykuyu ölüm zannedip Jüliet'i yukarı almasını konu alan bir hikayeyi anlatıyor.

Vatandaşların ve sanatseverlerin de ilgi gösterdiği gösterime girişler ücretsiz sağlandı. Tamamı personellerden oluşan 18 kişilik Tiyatro Topluluğu hazırlık süresince profesyonel diksiyon ve drama eğitimi aldı. 2014 yılında kurulan UEDAŞ Tiyatro Topluluğu sosyal sorumluluk kapsamında oynadığı oyunların gelirini hayır kurumlarına bağışlanıyor.

(İA-AÇ)



16.05.2017 16:06:43 TSI

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