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Özel çocuklar akvaryumu gezdi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezine gelen engelli çocuklar için gezi düzenlendi.

Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Park ve Yaşam Merkezine gelen engelli çocuklar için gezi programı düzenlendi. Manavgat Şelalesi ve Antalya Akvaryumu kapsayan geziye, Sosyal İşler Müdürü Bilal Nurgül, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Uzman personelleri, engelli çocuklar ve velileri katıldı. Çeşitli balık türleri ile su altı canlılarını görme fırsatı bulan çocuklar gönüllerince eğlendikleri bir gün geçirdiler.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 16:09:58 TSI

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