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24 Medya ödülleri sahiplerini bulacak



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de 24 medya tarafından başlatılan yılın en iyileri ödül töreni 'Altın Kalem Ödülleri' kent parkta düzenlenecek organizasyonla sahiplerini bulacak.

24 Medya Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Demirbaş tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilen 'Altın Kalem Ödülleri' ödül töreninden sonra Ankaralı sanatçılar ücretsiz konserde sahne alacak.

Üçüncüsü gerçekleşecek ödül töreni hakkında açıklamada bulunan Demirbaş, Kırşehir'e değer katan herkesin ödül aldığını ve değerler noktasında başarılı görülenlerin de Kırşehir hedeflerini yükselttiğini söyledi.

Demirbaş düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamasında, "Katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Kırşehir halkının da Kırşehir'e değer katanları bilmesini istemekteyiz. Bu amaçla başlattığımız ödül törenimizi de geleneksel hale getirdik.

Kırşehir'in ekonomisine katkı sunan herkes tarafımızca oluşan komisyon tarafından ödüllendiriliyor.

Her geçen yıl dikkatle takip ettiğimiz yatırımcı profilini de halkın analiz etmesini sağlıyoruz. Kırşehir'e hizmet eden herkesin daima yanında yer almayı da prensip edinerek kent park alanında yapacağımız törenimizin hayırlı olmasını dilerim."diye konuştu.

Ödül töreni sonrasında Ankaralı sanatçılar geç saatlere kadar sahne alacak.

(EÖ-AÖ-Y)



16.05.2017 16:18:00 TSI

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