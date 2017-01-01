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Artuklu Anadolu İHL Türkiye 3'üncüsü oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 16:29
Artuklu Anadolu İHL Türkiye 3'üncüsü oldu
Artuklu Anadolu İHL Türkiye 3'üncüsü oldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Arapça Münazara Yarışması'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "Arapça Öğretimini Geliştirme Projeleri" kapsamında düzenlenen Arapça Münazara Yarışması'nın Türkiye finali İstanbul'da düzenlendi. Mardin'i temsilen yarışmaya katılan Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 3'üncüsü oldu.
Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şeyhmus Ağırakça, ilk kez yarışmaya katılmalarına rağmen böyle bir başarı elde etmelerinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Ağırakça, "Elde edilen derece proje imam hatip okulları adına şeref duyulacak bir başarıdır. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi bir başarı elde ederek okulumuzun ve memleketimizin adını duyuracağız inşallah. Öğrencilerimiz gerçekten çok iyi hazırlandılar. 5-6 ayda hepsi fasih Arapçayı çok iyi öğrendi. Şuan çok iyi bir şekilde okuduğunu anlama, konuşma ve yazma noktasında hiçbir sıkıntıları yok. Bu başarı, bizim ilimiz, okulumuz, imam hatip okulları açısında çok olumlu ve umut vericidir. Öğrencilerimizden de çok memnunuz" dedi.
Münazara yarışmasına katılan öğrencilerden Yasemin Işıker, elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek,"Çok kısa bir zamanda çok güzel bir yol kat ettik. Bundan dolayı çok mutluyum. Bizleri eğiten öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MSK-MP-Y)

16.05.2017 16:29:38 TSI
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