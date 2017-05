YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Lisesi öğrencilerinden çocuk şenliği etkinliği

Lisesi öğrencilerinden çocuk şenliği etkinliği



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geleneksel çocuk şenliği etkinliği geniş katılımla gerçekleşti.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin her yıl düzenlediği ve bu sene 3.'sü yapılan "Küçük Eller Büyük Düşler" adlı çocuk şenliği geniş katılımla gerçekleşti. Okul bahçesine düzenlenen etkinliğe Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Cevherli, okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal marşının okunmasının ardından okul müdürü Dilek Balcı Saygılı'nın konuşmasıyla devam etti.

Balcı, "Bu yıl 3.'sünü gerçekleştirdiğimiz çocuk şenliğimizi taçlandıran yeni misafirlerimiz var. Özel çocuklarımız var. Onlar her zaman bizim kalplerimizde. Ve onları yetiştiren en değerli varlıklar annelerde yanlarında. Hepiniz hoş geldiniz aramıza. İnşallah güzel bir şenlik olur. Çocuklarımız müziksel, bireysel etkinliklere katılsın. Hepsi onlar için planlandı. Buradan onları mutlu göndermek bizim görevimiz. Her şey özel çocuklar için" dedi.

Konuşmaların ardından Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katılanlara çeşitli oyunlar sergiledi. Büyük alkış alan oyun sonrasında program ikramlarla devam etti.

(RŞ-GY-Y)"



16.05.2017 16:29:46 TSI

NNNN