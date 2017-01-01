Araç yaylalarında turizm çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
İlhan Yazan
KASTAMONU (İHA) - Araç yaylalarının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde Araç yaylalarının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Sinop Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Selim Yalçınkaya'nın başında olduğu bir ekip, Araç yaylalarını ziyaret ederek tabiat parkı yapılması konusunda incelemelerde bulundular. İncelemeler sonucunda ekiplerce gölet yapılabilmesi için yer tespiti yapıldı.
Orman Bölge Müdürü Hüseyin Dinçer, Araç Orman İşletme Müdürü Turan Küçük ve Araç Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bezirganoğlu, tabiat parkı yapılabilmesi için gölet yapımında yer tespiti gerçekleştirildi.
(Vİ-GY-Y)
16.05.2017 16:39:54 TSI
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