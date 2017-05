YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Velileri etkinliklere katıldı, şampiyonlar destek verdi

- 1. Alleben doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, toplumun her kesimini yaşam boyu spor yapamaya ve sağlıklı beslenmeye teşvik etme amacıyla düzenlenen 1. Alleben Doğa Yürüyüşü etkinliği Alleben Yüzme Havuzlarında eğitim gören yüzlerce sporcu ve velisini Dülük Tabiat Parkında buluşturdu.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında eğitim gören yüzlerce sporcunun velileriyle birlikte katıldığı 1. Alleben Doğa Yürüyüşünde yaşam boyu sporun önemi ve sağlıklı beslenme konularına dikkat çekildi. Aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği nedeniyle son dönemlerde hızla artan obeziteye karşı adeta savaş açan Şehitkamil Belediyesi, Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At projesi başta olmak üzere birbirinden farklı sportif etkinliklerle 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmaya devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkında gerçekleştirilen sağlıklı yaşam yürüyüşü sonrasında altın kulaçların velileri Gençlik Kampında etkinliklerle katılırken bu kez şampiyonlar onlara büyük alkışlarıyla destek verdi. Sağlık ve spor dolu etkinlikte katılımcıları yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yürüyüş esnasında sporcularla yakından ilgilendi.

"Sağlıklı yaşamın önemine her fırsatta dikkat çekiyoruz"

Alleben Doğa Yürüyüşü etkinliğinde sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenme bilinci ve sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazanması adına paydaş kurumlarla birlikte organize ettiğimiz projelerde çalışmalar büyük bir hızla ilerliyor. Bunun yanı spor merkezlerimiz, yüzme havuzlarımızda eğitim gören sporcu öğrencilerimizi ve onların değerli velilerini de bu konuda işin içine katabilmek adına doğa yürüyüşleri ve spor etkinlikleri organize ediyoruz. Alleben Yüzme Havuzlarımızda birbirinden önemli başarılara imza atan altın kulaçlarımız bu gün velileriyle birlikte etkinliğe katılıyor. Her zaman değerli anne ve babalar çocuklarını destekliyorlardı. Bu gün ise şampiyonlar gençlik kampında düzenlenecek aktivitelerde anne ve babalarına moral desteği verecekler. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek için spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

"Biz büyük bir takımız"

Alleben Doğa Yürüyüşü ve Spor Etkinlikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül, sporcu, veli, antrenör, tesis koordinasyonunu uyumla sağlayan büyük bir takım, büyük bir aile olduklarını belirtti. Bingül, açıklamasında, "Şehitkamil Belediyemizin ev sahipliğinde 1. Alleben Doğa Yürüyüşü ve Spor Etkinliklerini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sağlıklı yaşama teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz ve uzun yıllar boyunca geleneksel hale dönüştürmeyi arzuladığımız bu etkinliğe sporcularımızın ve onların değerli velilerinin güçlü katılımı bizleri mutlu etti. Biz her alanda büyük bir uyumla hareket eden büyük aileyiz, güçlü bir takımız. Organizasyonun düzenlenmesine büyük destekler veren Şehitkamil Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sağlıklı bir neslin yetişmesi adına bundan sonraki süreçte etkinler, projeler tüm hızıyla devam edecek" dedi.

"İlk defa böylesine anlamlı bir etkinliğe katılıyoruz"

Etkinliğe katılan veliler ise "İlk defa böylesine anlamlı bir etkinliğe katılıyoruz. Çok keyif aldık ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte öncelikle doğa yürüyüşü yaptık. Daha sonra çeşitli etkinlikleri katıldık. Burada pentatlon alanında yarışlar yaptık, çok eğlendik. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Gerçekten kendimizi rahatlamış his ettik. Umarız bu tür etkinlikler sık sık yapılır" diye konuştu.

