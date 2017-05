YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Keçiören ile Bulanık belediyeleri arasında protokol imzalandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi ile Ankara Keçiören Belediyesi arasındaki 'kardeş belediye' protokolü imzalandı.

Bulanık hükümet konağı önünde düzenlenen protokol imza törenine Muş Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Emin Şimşek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, AK Parti Muş İl Namık Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Keçiören Belediyesi ile kardeşliklerini resmiyete dökeceklerini belirterek, "Bugüne kadar Keçiören Belediyesi bizlere 1 tane damperli kamyon, 1 çöp sıkıştırma kamyonu hibe etti. Yine 5 adet taksi durağı, 5 mahalleye muhtar evi yapımı, ADEM, gençlik merkezi yapımı ve donatımı, şehrin ana caddelerinin ışıklandırmaları tamamladı. Tüm bu hizmetler için Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, Bulanık ve Keçiören belediyelerinin bugüne kadar kardeşlik hukuku içerinde çok güzel işlere imza attığını belirterek, "Bulanık Belediye Başkan Vekili Sayın Hacı Arslan Uzan ve Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak, bugün kardeşlik protokolünü beraber imzalayacaklardır. İkisi de çok çalışkan arkadaşlarımız, birlikte çok daha güzel hizmetlere inşallah imza atacaklardır. Kardeş belediye olduklarından bu yana Bulanıklı hemşehrilerimizi yalnız bırakmayan, her zaman vatandaşlarımızın yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Muş'a bu yıl 1,6 trilyonluk yatırım yapacaklarını belirten Mehmet Emin Şimşek de, "Biz ne kadar bu vatandaşa hizmet etsek de yine azdır. Herkesin kapısına gideceğiz, her eve gireceğiz ve herkesin gönlüne dokunacağız. Teşkilatlarımız birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeli. Bizim içimizde küslük, ayrılık olmaz. Bu bir bayrak yarışıdır, bu bayrağı daha ileri taşımak için hep beraber çalışacağız. Bulanık'taki eğitime olan desteğimiz Türkiye ortalamasının üzerinde, inşallah bu daha da artacaktır. Bulanık inşallah 2019 yılında doğalgaza kavuşacak. Bunun çalışmaları sürüyor. Bu desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, bakanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, heyetiyle birlikte üçüncü defa Bulanık'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Her seferinde büyük bir samimiyetle bizleri karşıladınız. Bu sıcak ilginizden dolayı bütün Bulanıklılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bulunmuş olduğumuz topraklar son derece önemli topraklardır. Aslında Anadolu'nun ilk İslamlaşmasında ve Anadolu'nun kapısının açılmasında Muş'un ayrı bir önemi vardır. Muş bizim için Anadolu'nun kapısıdır ve bu kapıdan girdikten sonra bin yıldır bu toprakların içerisinde hep beraber yaşadık. Bu topraklar için bedeller ödedik. Bu toprakları vatan edinmek için de şehitler verdik. Her bir karış toprağında şehit kanı olan bu mübarek Anadolu toprakları artık bizim vatanımızdır. Bu topraklar üzerinde yıllarca kardeşçe yaşadığımız gibi bundan sonra da kardeşçe yaşayacağız. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bir kardeş belediyemizin olduğunu hep hatırlayacağız. Sizlerinde Ankara'da bir kardeşinizin olduğunu, kardeş belediyenizin olduğunu hep hatırlayın. Her zaman tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Muş Valisi Seddar Yavuz da, 1071'in kendileri için bir antlaşma olduğunu kaydederek, "Biz nereden geldik, nereye gidiyoruz. Bunları çok iyi idrak etmeliyiz. Biz medeniyetimizden uzaklaştıkça vahşileşiyor, değerlerimizi kaybediyoruz ve asimile oluyoruz. Toprakların işgali sonlandırılabilir, ama zihinlerin işgali çok daha tehlikelidir. Bugün Türkiye'de yaşadığımız birçok sorunun altında bu zihinsel işgal yatar. Küreselleşme ve globalleşme olarak bildiğimiz olgu; ABD de, Avrupa da Hıristiyanları bir araya getirirken, Ortadoğu'da etnik ve mezhepsel çatışmalarla Müslümanlar bir birlerini katlediyor. Bu üzerinde son derece düşünülmesi gereken bir konudur. Tarih boyunca bin yıllık tarihimize bakarsanız, biz kimsenin etnik kökenini sorgulamadık, ama zaman zaman bu konuda yanlış yaptık. Fakat son 15 yıldır yaptığımız tüm yanlışları da ayaklarımızın altına aldık. Biz 80 milyon vatan evladını aynı gözle görüyor, aynı şefkatle kucaklıyor ve onlar için aydınlık bir gelecek düşünüyoruz. 80 milyon tek vatan, tek bayrak, tek millet diyoruz. Eğer 'ben Kürdüm' diyen bir vatandaşın benden daha az hakkı varsa bunların hepsinden vazgeçmeye hazırız. Biz diyoruz ki bu ülkede yaşayan tüm farklı etnik yapılar, aynı haklardan faydalanmalıdır. İnsanlar etnikleriyle gurur duymalı, bundan asla rahtsız değiliz. Ama insanların bunu bir ayrımcılık meselesine getirmesinden rahatsızlığımız var, o zaman bu toplumda huzuru bulamayız. Yoksa biz herkesin elbisesine sonuna kadar saygılıyız. Bir kez daha Bulanık'tan sesleniyorum; bugün DEAŞ, FETÖ, PKK gibi terör örgütlerinin tamamının ana masasında oturanlar aynı güçlerdir. Birisi 'biz Kürtlerin hakkını savunuyoruz' derken hendek ve çukurlar kazarak Kürtleri gömdüler, evlerini başlarını yıktılar. Birileri de dedi ki 'biz İslam devleti kurduk.' İslam devleti kuranlar, bütün Müslümanları katletmeye devam ediyor, bütün İslam eserlerini Ortadoğu'da yerle bir ettiler. Bakın FETÖ 'hizmet ediyoruz' diye yola çıktı, 249 vatandaşımızı katletti. Nasıl oluyor da 'Kürtçüyüm' diyen bir örgüt Kürtleri katlediyor, nasıl oluyor da 'Müslüman'ım' diyenler Müslümanları katlediyor. Çünkü bunların ana kumanda merkezi aynı yerden yönetiliyor. Artık uyanın, başka Türkiye yok. Bakın seksen milyon vatan evladının ikinci bir adresi yoktur. Balkanların, Kafkasların, Ortadoğu'nun, hatta Afrikalının ikinci bir adresi Türkiye'dir. Eğer daha iyi bir ülke bulmuşsanız, o zaman istediğinizi yapın. Ama bilin ki bu ülkeden başka sığınacak, yaşanacak bir ülke yoktur. O yüzden birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan arasında 'kardeş belediye' protokolü imzalandı.

16.05.2017

