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SGK İl Müdürü Fidan "Milli Seferberlik Programı" sonuçlarını açıkladı:

- "Program kapsamında 5 bin olan artı istihdam hedefi 14 Mayıs itibariyle 7 bin 186 kişiye yükseldi"



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidan, "Milli Seferberlik Programı" kapsamında kentte 5 bin olan artı istihdam hedefinin 14 Mayıs itibariyle 7 bin 186 kişiye yükseldiğini kaydetti.

Fidan, SGK Haftası nedeniyle kurum binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kurumun hafta boyunca yapacağı faaliyetler hakkında bilgiler veren Fidan, hafta boyunca tüm yurtta kurum içinde ve dışında paydaşlarında katılımı sağlanarak sosyal ve kültürel alanda bir çok etkinlik gerçekleştireceklerini vurguladı. Kamuoyunda sigortalı istihdamını teşvik edecek, sosyal güvenlik bilincini artırmaya yönelik bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetler yapacaklarını dile getiren Fidan, "Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki geçen yıllarda gerçekleştirdiğimiz bu tür faaliyetlerin yanı sıra ürettiğimiz hizmetlerdeki insan odaklı yaklaşım ve sorun üretme değil sorun çözme anlayışı, Sosyal Güvenlik Kurumunun imajına olumlu olarak yansımıştır. Son derece genç ve dinamik bir kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumu, TUİK' in yapmış olduğu 'bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri ölçümü' neticesinde, 2016 yılında bir önceki yıla göre konumunu 9.2 puan arttırarak ulaştırma, asayiş ve sağlık hizmetlerinden sonra 4. sıraya yükselmiştir" dedi.



"Yüzde 82 yüksek vatandaş memnuniyeti sağlanmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Milli Seferberlik Programı"nı da değinen Fidan şunları söyledi:

"Program kapsamında 2017 yılı için Afyonkarahisar ilinin 5 bin olan artı istihdam hedefinin daha 14 Mayıs itibariyle 7 bin 186 kişi olması ilimiz ve ülkemiz adına önemlidir. Bunun yanında sigortalıların ihtiyaçlarına yerinde hizmet veren, kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik sistemi sumak amacıyla yurdun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezleri açıldı ve açılmaya da devam edilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattı 7 farklı şehirde (Karaman, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt) 910 çalışan ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bağımsız araştırma firması (GENAR) tarafından 3-14 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılan memnuniyet anketinde, ALO 170 sektör ortalamasının üzerinde yüzde 82 yüksek vatandaş memnuniyeti sağlanmıştır."

(GC-



16.05.2017 16:48:57 TSI

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