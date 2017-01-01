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Trabzon'a 3 müjde verildi



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TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi; Katlı Mekanik Otopark, Trabzon Öğretmenevi, Cudibey Ortaokulu ve yeni Kadınlar Hali inşaatlarına 2017 yılı içinde başlayacak. Dün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında yeni Kadınlar Hali ile Cudibey Ortaokulu ve Trabzon Öğretmenevinin yapımı 2017 Yılı Performans Programı'na ilave edildi.



Karagöz Meydanı gün yüzüne çıkıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tarihi Karagöz Meydanını şehre yeniden kazandırmak için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi meydan alanında Cudibey Ortaokulu ile Trabzon Öğretmenevi bulunurken Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, söz konusu öğretmen evi ve okul, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tabakhane kentsel dönüşüm alanında bulunan Hacıkasım Mevkii'nde yeniden inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek. İnşa ve devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından tarihi alanda bulunan okul ve öğretmenevi Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak söz konusu alan meydan olarak düzenlenecek. Bu çalışma ile Trabzon, önemli bir tarihi alanını geri kazanmış olacak.



Kadınlar Hali yeniden inşa edilecek

Tabakhane Vadisi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından aralıksız olarak devam ediliyor. Tabakhane kentsel dönüşüm alanının Kahramanmaraş Caddesi ile Yenicuma'daki TOKİ konutları arasında kalan kısmında kamulaştırma ve yıkım çalışmaları tamamlandığı gibi burada uygulanacak peyzaj projesi ile yine bu alanda yer alacak ve Pazarkapı Kavşağı'nı Kanuni Bulvarı'na bağlayacak yolun ihalesinin de TOKİ tarafından Haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tabakhane Vadisi'nin kuzey kısmında kalan bölümünde de çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Burada uygulanacak olan proje de her yönüyle hazırlanırken bölgede bulunan Kadınlar Hali, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek en güzel şekilde Trabzon'a kazandırılacak. Dün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Kadınlar Halinin inşası 2017 Performans Programı'na oy birliği ile ilave edildi.



Katlı mekanik otopark inşaatı başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon'a katlı mekanik otopark kazandırmak için sürdürdüğü çalışmaları da inşaata başlama aşamasına getirdi. Şehir merkezinin otopark ihtiyacını karşılamak için proje kapsamında ilk olarak Ortahisar ilçesi Yavuz Selim Bulvarı (Tanjant Yolu) üzerindeki alanda yaklaşık 25 milyon TL maliyetle kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Belediye bütçesinden gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopark inşası için proje çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Tanjant Yolu'nun altının da otopark olarak kullanılacağı şekilde sürdürdüğü proje çalışmalarını tamamladı ve ihale sürecini başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Katlı Mekanik Otopark inşaatı ile Karagöz Meydanı'nı yeniden ortaya çıkarmak için okul-öğretmenevi ve Kadınlar Hali inşaatlarına, ihalelerini gerçekleştirerek yakın zamanda başlayacaklarını söyledi. Gümrükçüoğlu, "2017 yılı içinde inşaatlarına başlayacağımız bu üç önemli eser Trabzon'umuza hayırlı olsun" dedi.

(BK-ÖS-Y)



16.05.2017 16:51:50 TSI

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