ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon'a 3 müjde verildi

16 Mayıs 2017 Salı, 16:51
Trabzon'a 3 müjde verildi
Trabzon'a 3 müjde verildi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi; Katlı Mekanik Otopark, Trabzon Öğretmenevi, Cudibey Ortaokulu ve yeni Kadınlar Hali inşaatlarına 2017 yılı içinde başlayacak. Dün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında yeni Kadınlar Hali ile Cudibey Ortaokulu ve Trabzon Öğretmenevinin yapımı 2017 Yılı Performans Programı'na ilave edildi.

Karagöz Meydanı gün yüzüne çıkıyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tarihi Karagöz Meydanını şehre yeniden kazandırmak için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi meydan alanında Cudibey Ortaokulu ile Trabzon Öğretmenevi bulunurken Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, söz konusu öğretmen evi ve okul, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tabakhane kentsel dönüşüm alanında bulunan Hacıkasım Mevkii'nde yeniden inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek. İnşa ve devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından tarihi alanda bulunan okul ve öğretmenevi Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak söz konusu alan meydan olarak düzenlenecek. Bu çalışma ile Trabzon, önemli bir tarihi alanını geri kazanmış olacak.

Kadınlar Hali yeniden inşa edilecek
Tabakhane Vadisi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından aralıksız olarak devam ediliyor. Tabakhane kentsel dönüşüm alanının Kahramanmaraş Caddesi ile Yenicuma'daki TOKİ konutları arasında kalan kısmında kamulaştırma ve yıkım çalışmaları tamamlandığı gibi burada uygulanacak peyzaj projesi ile yine bu alanda yer alacak ve Pazarkapı Kavşağı'nı Kanuni Bulvarı'na bağlayacak yolun ihalesinin de TOKİ tarafından Haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tabakhane Vadisi'nin kuzey kısmında kalan bölümünde de çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Burada uygulanacak olan proje de her yönüyle hazırlanırken bölgede bulunan Kadınlar Hali, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek en güzel şekilde Trabzon'a kazandırılacak. Dün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Kadınlar Halinin inşası 2017 Performans Programı'na oy birliği ile ilave edildi.

Katlı mekanik otopark inşaatı başlıyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon'a katlı mekanik otopark kazandırmak için sürdürdüğü çalışmaları da inşaata başlama aşamasına getirdi. Şehir merkezinin otopark ihtiyacını karşılamak için proje kapsamında ilk olarak Ortahisar ilçesi Yavuz Selim Bulvarı (Tanjant Yolu) üzerindeki alanda yaklaşık 25 milyon TL maliyetle kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Belediye bütçesinden gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopark inşası için proje çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Tanjant Yolu'nun altının da otopark olarak kullanılacağı şekilde sürdürdüğü proje çalışmalarını tamamladı ve ihale sürecini başlattı.
Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Katlı Mekanik Otopark inşaatı ile Karagöz Meydanı'nı yeniden ortaya çıkarmak için okul-öğretmenevi ve Kadınlar Hali inşaatlarına, ihalelerini gerçekleştirerek yakın zamanda başlayacaklarını söyledi. Gümrükçüoğlu, "2017 yılı içinde inşaatlarına başlayacağımız bu üç önemli eser Trabzon'umuza hayırlı olsun" dedi.
(BK-ÖS-Y)

16.05.2017 16:51:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ÜNİ-DOKAP Bölge İçin Proje Çalıştayı
YEREL

ÜNİ-DOKAP BÖLGE İÇİN PROJE ÇALIŞTAYI

En yavaş ve sonuncu olan bisikleti kazandı
YEREL

EN YAVAŞ VE SONUNCU OLAN BİSİKLETİ KAZANDI
Şehit Furkan Yayla'nın silah arkadaşları, şehidin adını yaşatmak adına kütüphane açtı
YEREL

ŞEHİT FURKAN YAYLA'NIN SİLAH ARKADAŞLARI, ŞEHİDİN ADINI YAŞATMAK ADINA KÜTÜPHANE AÇTI
Maçka'daki operasyon
YEREL

MAÇKA'DAKİ OPERASYON
Trabzonspor, Avrupa yolunda son 3 haftaya odaklandı
YEREL

TRABZONSPOR, AVRUPA YOLUNDA SON 3 HAFTAYA ODAKLANDI
Maçka'da operasyon
YEREL

MAÇKA'DA OPERASYON
Akçaabat'ta Seramik Sergisi
YEREL

AKÇAABAT'TA SERAMİK SERGİSİ
Trabzon'da Yeşilyol Projesi kapsamında 3 ayrı yayla yolunda çalışmalara başlandı
YEREL

TRABZON'DA YEŞİLYOL PROJESİ KAPSAMINDA 3 AYRI YAYLA YOLUNDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Ortahisar heyeti Gölcük'ü ziyaret etti
YEREL

ORTAHİSAR HEYETİ GÖLCÜK'Ü ZİYARET ETTİ
Trabzon'da &quot;Gençlik Yürüyüşü&quot; düzenlendi
YEREL

TRABZON'DA "GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ" DÜZENLENDİ
Başkan Sağıroğlu'na 'Özel' ziyaret
YEREL

BAŞKAN SAĞIROĞLU'NA 'ÖZEL' ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!