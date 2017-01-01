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Ali Aktaş, Kitap Fuarı'nda



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Sosyolog Ali Aktaş, "Türk Kültüründe Alevilik ve Türkmen Aleviliği" konulu söyleşi yaptı.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Türk Ocakları Kocaeli Şubesi'nin düzenlediği söyleşiye katılan Sosyolog Ali Aktaş, "Türk Kültüründe Alevilik ve Türkmen Aleviliği" konusunda konuşma yaptı. Oldukça yoğun katılımın olduğu söyleşiye Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Pekin ve dinleyiciler katıldı. Söyleşide Türklerin doğudan göç ederek Anadolu topraklarına yerleştiğini ifade eden Ali Aktaş, "Biz göç ettiğimiz topraklardan birçok kültürün güzelliklerini, örf ve adetlerini alarak, bu topraklara yerleştik. 'Alevilik bir din ya da inanıştır' tabiri yanlıştır. Din kültürünün her inançta olduğu gibi Alevilik kültüründe de şekillendiğini görmekteyiz" dedi.

Öte yandan BAYSAD Yazarı Osman Saraç da Karamürsel Alp Konferans Salonunda okurlarının misafiri oldu. Söyleşide şair ve yazarların kitap basım ve dağıtım konusunda yaşadığı sıkıntılar tartışıldı. Katılımcıların şiirler okuduğu söyleşide birbirinden güzel şiirler okurları ile buluştu.

(İG-GY-Y)



16.05.2017 16:54:17 TSI

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