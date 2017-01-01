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'Kamuda yalın yönetim odaklı verimlilik' dönemi



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından, tüm kurum yöneticilerinin katılımıyla 'Kamuda Yalın Yönetim Odaklı Verimlilik' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Danışmanlık ve Eğitim Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül ve Bakanlık Uzmanı Şakir Karkaya'nın ildeki tüm kamu kurumlarının idarecilerine yönelik gerçekleştirdiği sunum Tokat Valiliği toplantı salonunda yapıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Tokat Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Halil İbrahim Yüksel, verimliliğin sanayide olduğu gibi kamuda da önemli bir olgu olarak anlaşılması gerektiğine dikkat çekerek,"8 ile 14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan verimlilik haftası kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdik. Sanayi de olduğu gibi kamuda da verimlilik ve buna bağlı olarak yalın yönetim sistemi git gide yaygınlaşmakta. Çok önemsediğimiz bu konu ile ilgili olarak bir farkındalık oluşturmak için bu bilgilendirme toplantısını gerçekleştirmek istedik" dedi.

Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül gerçekleştirdiği sunumda, son yıllarda ürün veya hizmet üreten işletmelerin ve kuruluşların gündeminde daha fazla yer almaya başlayan yalın düşüncenin temel kavramlarının yani israf, değer ve yalın kavramlarının olduğunu söyledi.

(DEE -UY-Y-)



16.05.2017 16:55:34 TSI

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