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Ressamlar aileyi çizdi

16 Mayıs 2017 Salı, 16:57
Ressamlar aileyi çizdi
Ressamlar aileyi çizdi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu üyeleri, 'Uluslararası Aile Günü' münasebetiyle hazırladıkları eserlerinde aile sevgisini tuvale yansıttı.
Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu, 'Uluslararası Aile Günü' konulu resim sergisini Merinos AKKM Orhangazi Salonu Sergi Galerisi'nde açtı. Serginin açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Ressamlar Çalışma Grubu'nun her anlamlı günde özel çalışmalar hazırlayarak sergi açtığını hatırlattı.
23 ressamın 30 eserinin yer aldığı sergi, 18 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.
(MŞ)

16.05.2017 16:57:47 TSI
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