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Kimsesizlerin kimsesi oldular



(Fotoğraflı)



Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - İnegöl Kent Konseyi üyeleri, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla birlikte Anneler Gününü kutladı.

Kaymakam Ali Akça'nın eşi Ferahil Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın eşi Sevinç Aktaş ve Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş'ın eşi Zehra Baş'ın da katıldığı Anneler Gününe özel toplantıda bir konuşma yapan Kadınlar Meclisi Başkanı Mine Atıcı, "İnegöl Kent Konseyi kadınları olarak Anneler Gününde bu yıl farklı bir uygulama yaparak, Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklarımızı sevindirmek istedik. Annelik dünyada eşi benzeri olmayan, şartsız, tarifi mümkün olmayacak büyüklükteki sevgidir, aşktır, fedakarlıktır, güçtür, güvendir, emaneti korumaktır. Biraz endişedir. Dertler ona gelmesin, bana gelsindir. Ruhunu yavrusuna akıtmaktır" dedi.

Sevgi Evleri'nde kalan özel çocuklar lunaparkta saatlerce doyasıya eğlendi.

(SB-MŞ)



16.05.2017 17:05:26 TSI

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