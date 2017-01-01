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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi `Yerel Tohumları Yaşatıyoruz' etkinliğine katıldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Tohumları Yaşatıyoruz' programına katıldı.

Bu yıl ilki Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Yerel Tohum Takas Şenliği'nin ardından Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personelleri Seferihisar Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yerel Tohumları Yaşatıyoruz' etkinliğine katılarak, yerel tohumların yaşatılmasına destek verdi. Programa katılarak stant açan ekip, Şarköy ilçesi Eriklice Mahallesinde yetiştirilen bamya tohumlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdiler.

Tekirdağ'da yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler de veren ekibe, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer katılımlarından dolayı teşekkür etti. Yerel tohumların gelecek için büyük önem arz ettiğini belirten Soyer, Yerel Tohum Takas Şenliği projesinin hayata geçmesinde başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(MA-MEF-Y)



16.05.2017 17:16:59 TSI

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