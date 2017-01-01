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Van'da 28 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen 3. Geleneksel Futbol Turnuvası kapsamında 28 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasetin Kırekin, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Van Özel Öğretim Kurumları Onursal Başkanı Ahmet Yılmaz, Van Özel Öğretim Kurumları Genel Başkanı Yunus Kılıç, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Van Özel Öğretim Kurumları tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, sevginin açamayacağı hiçbir kapının olmadığını ifade ederek, "Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla da toplumda engelli olarak addedilen vatandaşlarımız bizim en kıymetli varlıklarımızdır. Bizler toplum olarak, devlet olarak bu vatandaşlarımızın ya da çocuklarımızın en iyi imkânlarla donatılmış eğitim kurumlarında eğitim görmelerini sağlamakla mükellefiz. Ayrıca toplum içerisinde sosyal yaşamlarını idame ettirmeleri için her türlü insani olanakları sunabilmek ve yüreğimizin sevgisini onlara hissettirmek durumundayız" dedi.

Son yıllarda sağlık, sosyal, kültürel, sportif, ekonomik ve eğitim alanında engelli vatandaşlar için seferber olduklarını belirten Kırekin, "Bu anlamda sadece devletin resmi kurumları değil, eğitim hayatlarını sürdüren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizin de varlığı bizlere güç katmıştır. Bu tür etkinlikleri düzenleyen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Program sonunda sosyal bir proje olarak hayata geçirilen ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan turnuvada dereceye giren özel öğretim kurumlarına kupaları verildi.

Ayrıca, turnuva kapsamında 28 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.

(MD-MSA-Y)



16.05.2017 17:20:20 TSI

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