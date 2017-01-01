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İhtiyaç sahipleri hayvancılıkla kalkınacak

- Manisa'nın Gördes ilçesinde 11 aileye toplam 132 küçükbaş hayvan dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Recep Şener

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde ihtiyaç sahibi 11 aileye gelir getirmesi için Gördes Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 130 adet Kıvırcık cinsi kuzu dağıtıldı.

İhtiyaç sahipleri için küçükbaş hayvan teslim töreninde konuşan Kaymakam Turgay Hakan Bilgin, "Gördes kaymakamlığı olarak bugüne kadar gelir getirici projeler kapsamında çiftçilerimize koyunculuk, seracılık, çapa motoru gibi değişik alanlarda desteklerimiz olmuştu. Yine bu bahar döneminde de üreticilerimizin müracaatlarını almak suretiyle 11 ailemize 132 adet koyun, 11 adet koç olmak üzere toplam 143 adet küçükbaş hayvanı teslim etmiş oluyoruz. Hayvanların seçiminde çok özen gösterdik. Seçim heyetinde mütevelli heyet üyelerimiz ve ilçe tarım yetkililerimiz bulundu. Tarım İşletme Genel Müdürlüğüne bağlı Karacabey Tarım İşletmesinden toplam 143 adet küçükbaş hayvanı teslim aldık. Seçmiş olduğumuz hayvanlar yöremize uygun kıvırcık cinsi olarak tabir edilen bir ırktır. Özellikle verimliliği ile çok sayıda doğum ve süt verimliliği ile önde gelmektedir. Toplam 165 bin TL'lik bütçeye sahiptir projemiz. Aynı anda bu bahar sezonu için 8 adet sera projemiz de çiftçilerimize malzemeleri teslim edildi. Şuanda Kurulumu devam etmektedir." diyerek, Kıvırcık cinsi damızlık koyun ve koçların geri ödenmesinin ilk taksidi 36 ayda olmak üzere 6 eşit taksitte faizsiz olarak yapılacağını belirtti.

Kaymakam Bilgin, toplam 15 bin TL'den 8 ailemize 120 bin TL'lik destek vermiş oluyoruz. Bu şekilde bu bahar döneminde Gördesli çiftçilerimize 165 bin TL'lik koyunculuk proje desteği 120 bin TL'lik de seracılık proje desteği olmak üzere toplam 285 bin TL'lik bir destek sunmuş oluyoruz. Vakfımızın bu uygulaması özellikle devlet millet kaynaşmasının güzel bir örneğidir. Devletimizin felsefesi 'Milleti yaşat ki devlet yaşasın'dır. Bu anlamda milletimizin güçlü olması kuvvetli olması, üretimini yapması, geçinmesi bizi daha da güçlü kılmaktadır. Devletimiz daha güçlü olmaktadır. Ben bir kez daha emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun diyorum." dedi.

Gelir getirici projeler kapsamında Gördes Sebze Pazarında yapılan küçükbaş hayvan dağıtım törenine Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Güngör Akyol, daire müdürleri, vakfın mütevelli heyeti üyeleri ve ihtiyaç sahipleri katıldı.

(RŞ-SC)



16.05.2017 17:20:24 TSI

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