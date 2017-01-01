ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ordu'ya şehir hastanesi müjdesi

16 Mayıs 2017 Salı, 17:29
Ordu'ya şehir hastanesi müjdesi
Ordu'ya şehir hastanesi müjdesi
- ODÜ kampüs alanında 76 dönümlük alanda yapılması planlanan 400 yataklı Ordu Devlet Hastanesi projesi iptal edilerek, yerine Eskipazar mevkisinde 116 dönüm alanda 800 yataklı şehir hastanesi yapılacağı açıklandı
- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz:
- "Ordu Şehir Hastanesi 700 milyon liraya mal olacak. Isparta Şehir Hastanesinin projesiyle aynı olacak"

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu'ya yapılacak 800 yataklı şehir hastanesinin Eskipazar mevkisinde bulunan Botanik Park alanına inşa edileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu Üniversitesi (ODÜ) kampüs alanında 76 dönümlük alanda yapılması planlanan 400 yataklı Ordu Devlet Hastanesi yeni inşaatı projesinin iptal edilerek, yerine 800 yataklı şehir hastanesi yapılması için karar alındığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu İlçesi'ne bağlı Eskipazar'daki 116 dönüm arazi üzerine şehir hastanesi inşa edileceğini belirtti.

"Botanik Park toprağı yanlış döşenmiş"
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın son Ordu ili gezisinde ODÜ kampüs alanındaki araziyi incelediğini ancak yetersiz bulduğunu belirten Yılmaz, daha sonra Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun ortak yaptığı görüşmelerde hastanenin Eskipazar mevkisinde yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Botanik Park'ta bugüne kadar 15 milyon değil, 12 milyon lira harcama yapıldığını, buna rağmen kullanışsız olduğunu belirten Yılmaz, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Botanik Park için bugüne kadar 12 milyon lira harcamış. Daha sonra bize devredildi. Baktık ki, aylık işletme gideri 200 bin lira. Belediye olarak biz bitki ve ağaç dikecek peyzaj düzenlemesini gerçekleştirecektik. Ancak Botanik Park'taki topraktan artık verim alınmıyor. Çünkü işi alan firma toprağı devridaim sırasında verim üretemez duruma getirmiş. Ayrıca Botanik Park'a sadece 4 milyon lira elektrik tesisatı döşemişler. Yani Botanik park değil sanki elektrik park. Bu nedenle Bakanlık ile firma arasında mahkeme sürüyor" dedi.

700 milyon liraya mal olacak
Yılmaz, buraya yapılacak hastanenin Isparta Şehir Hastanesi ile aynı tipte ve projede olacağını da vurgulayarak, "Ordu Şehir Hastanenin projesi hazır. Isparta Şehir Hastanesinin projesiyle aynı olacak. 800 nitelikli yatak olacak. Yatak sayısı ihtiyaç duyulduğu takdirde bin 200 yatağa çıkabilecek. Hastane 700 milyon liraya mal olacak. Ordu'da mevcut üç hastanenin hizmet alanı 50 bin metrekare iken Şehir Hastanesinin hizmet alanı bunun 5 katı toplam 250 bin metrekare olacak. Ordu Devlet Hastanesi ve Doğum Hastanesi bu binaya taşınacak. Boztepe Devlet Hastanesi yerinde kalacak. Aynı alan içerisinde Adli Tıp Müdürlüğü binası da yapılacak" diye konuştu.
(MAK-SLH-Y)

16.05.2017 17:29:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan Erişen TGK Genel Başkan Yardımcısı oldu
YEREL

ERDOĞAN ERİŞEN TGK GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Ordu'da şehir hastanesi projesi
YEREL

ORDU'DA ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ
Altınordu'ya yeni park
YEREL

ALTINORDU'YA YENİ PARK
Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

KÜPKAYA KANYONU ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Vergi yapılandırmasında son gün 31 Mayıs
YEREL

VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON GÜN 31 MAYIS
Kaymakamlık Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL

KAYMAKAMLIK FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Yeni belediye binasının kaba inşaatında sona yaklaşılıyor
YEREL

YENİ BELEDİYE BİNASININ KABA İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILIYOR
Üreticiye fındık toplama makinesi desteği
YEREL

ÜRETİCİYE FINDIK TOPLAMA MAKİNESİ DESTEĞİ
Ordu'da hastanede çocuğu yılan ısırdı
YEREL

ORDU'DA HASTANEDE ÇOCUĞU YILAN ISIRDI
Fındık üreticisinin işini kolaylaştıracak hibe
YEREL

FINDIK ÜRETİCİSİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİBE
El sanatları festivalde buluştu
YEREL

EL SANATLARI FESTİVALDE BULUŞTU

Ordu'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DA FETÖ/PDY DAVASI
GÜNCELLEME - Ordu'da otel yangını
YEREL

GÜNCELLEME - ORDU'DA OTEL YANGINI

Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları
YEREL

FATSA'DA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI
Aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı
YEREL

ARACIN ÇARPTIĞI KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ordu'da otel yangını
YEREL

ORDU'DA OTEL YANGINI

Kaymakam Özer'den kurs değerlendirmesi
YEREL

KAYMAKAM ÖZER'DEN KURS DEĞERLENDİRMESİ
Fatsa'da Gençlik Haftası etkinlikleri
YEREL

FATSA'DA GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
El emekleri beğeniye sunuldu
YEREL

EL EMEKLERİ BEĞENİYE SUNULDU
&quot;Şimal Esintisi&quot; beğenildi
YEREL

"ŞİMAL ESİNTİSİ" BEĞENİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!