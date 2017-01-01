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Ordu'ya şehir hastanesi müjdesi

- ODÜ kampüs alanında 76 dönümlük alanda yapılması planlanan 400 yataklı Ordu Devlet Hastanesi projesi iptal edilerek, yerine Eskipazar mevkisinde 116 dönüm alanda 800 yataklı şehir hastanesi yapılacağı açıklandı

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz:

- "Ordu Şehir Hastanesi 700 milyon liraya mal olacak. Isparta Şehir Hastanesinin projesiyle aynı olacak"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu'ya yapılacak 800 yataklı şehir hastanesinin Eskipazar mevkisinde bulunan Botanik Park alanına inşa edileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu Üniversitesi (ODÜ) kampüs alanında 76 dönümlük alanda yapılması planlanan 400 yataklı Ordu Devlet Hastanesi yeni inşaatı projesinin iptal edilerek, yerine 800 yataklı şehir hastanesi yapılması için karar alındığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu İlçesi'ne bağlı Eskipazar'daki 116 dönüm arazi üzerine şehir hastanesi inşa edileceğini belirtti.



"Botanik Park toprağı yanlış döşenmiş"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın son Ordu ili gezisinde ODÜ kampüs alanındaki araziyi incelediğini ancak yetersiz bulduğunu belirten Yılmaz, daha sonra Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun ortak yaptığı görüşmelerde hastanenin Eskipazar mevkisinde yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Botanik Park'ta bugüne kadar 15 milyon değil, 12 milyon lira harcama yapıldığını, buna rağmen kullanışsız olduğunu belirten Yılmaz, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Botanik Park için bugüne kadar 12 milyon lira harcamış. Daha sonra bize devredildi. Baktık ki, aylık işletme gideri 200 bin lira. Belediye olarak biz bitki ve ağaç dikecek peyzaj düzenlemesini gerçekleştirecektik. Ancak Botanik Park'taki topraktan artık verim alınmıyor. Çünkü işi alan firma toprağı devridaim sırasında verim üretemez duruma getirmiş. Ayrıca Botanik Park'a sadece 4 milyon lira elektrik tesisatı döşemişler. Yani Botanik park değil sanki elektrik park. Bu nedenle Bakanlık ile firma arasında mahkeme sürüyor" dedi.



700 milyon liraya mal olacak

Yılmaz, buraya yapılacak hastanenin Isparta Şehir Hastanesi ile aynı tipte ve projede olacağını da vurgulayarak, "Ordu Şehir Hastanenin projesi hazır. Isparta Şehir Hastanesinin projesiyle aynı olacak. 800 nitelikli yatak olacak. Yatak sayısı ihtiyaç duyulduğu takdirde bin 200 yatağa çıkabilecek. Hastane 700 milyon liraya mal olacak. Ordu'da mevcut üç hastanenin hizmet alanı 50 bin metrekare iken Şehir Hastanesinin hizmet alanı bunun 5 katı toplam 250 bin metrekare olacak. Ordu Devlet Hastanesi ve Doğum Hastanesi bu binaya taşınacak. Boztepe Devlet Hastanesi yerinde kalacak. Aynı alan içerisinde Adli Tıp Müdürlüğü binası da yapılacak" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



16.05.2017 17:29:33 TSI

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