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Bayramiç'te 19 Mayıs kutlama etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 10 kilometrelik bisiklet parkurunda öğrenciler pedal çevirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 10 kilometrelik bisiklet parkurunda öğrenciler pedal çevirdi. Bayramiç gençlik ve spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bisiklet gezisine ortaokullar ve liseler katıldı. İlçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler'de öğrenciler ile birlikte 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. İlçe girişinde başlayan bisiklet turu Kutluoba köyünden dönülerek Bayramiç Otogarı içinde son buldu. Etkinliğe yaklaşık 50 öğrenci katıldı.

Gençlik haftası nedeniyle, asıl amacının gençlerle birlikte olmak olduğunu ifade eden Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler; "Gençlik haftası etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonunda gençlerimizle birlikte bisiklet turu düzenledik. Kurtuluş Savaşımızın başladığı bu haftayı, Atatürk bu günü gençlerimize emanet etti. Gençlik Bayramı olarak kutluyoruz. Bu çerçevede gençlerimizle bir arada olmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Tabi bu hafta içerisinde buna benzer çeşitli gençlere yönelik faaliyetler yapılmakta. En sonunda 19 Mayısta Geçlik Bayramını kutlayacağız. Ben bu faaliyetlere katılan gençlerimize ve etkinlikleri organize eden Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

(GD)



16.05.2017 17:30:21 TSI

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