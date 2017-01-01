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Voleybol takımından Tekin'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu /TBESF) tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonu olan Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü takımı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan, Kulüp Başkanı İsmail Korkut, 1 yıl boyunca çok iyi hazırlanarak Adana'da düzenlenen finallerde şampiyon olduklarını söyledi. Bu gururu ve onuru İlçeye yaşattıkları için mutlu olduklarını ifade eden Korkut, "İlçemizde 15 bedensel engelli arkadaşımız ile birlikte kurduğumuz oturarak voleybol takımız Adana'da düzenlenen ve 4 takımın katıldığı final müsabakaların hepsini kazanarak Oturarak Voleybol Türkiye 1'inci Ligini şampiyon olarak tamamladık çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu İlçemizle paylaşmak istiyoruz. Bu şampiyonluğu da İlçemize armağan ediyoruz. Alaplı engellilerin spor yapabilecekleri bir alan olmadığı için eski kapalı spor salonunda zor şartlar altına hazırlanarak lige katıldık. Azmettik çok çalıştık ve sezonu şampiyon olarak kapattı. Alaplı Belediye Başkanımız Nuri Tekin'in şampiyonluğumuzda çok büyük emeği vardır. Ne zaman yanına gitsek bizi hiç boş çevirmemiştir. Maddi ve manevi bizlere her zaman destek olmuştur. Ona Kulübüm ve engelliler adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'de, Oturarak Voleybol 1'inci Ligi 2016-2017 sezonu şampiyon olarak bitiren ALGES'i tebrik ediyorum. Onlar İlçemizin gurur oldular. Alaplının adını en iyi şekilde Türkiye'de duyurdular. Alaplı Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize her zaman desteğe hazırız" dedi.

(EY-SÖ-Y)



16.05.2017 17:35:24 TSI

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