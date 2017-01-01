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Osmancık Gazeteciler Cemiyeti açıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 17:42
Osmancık Gazeteciler Cemiyeti açıldı
Osmancık Gazeteciler Cemiyeti açıldı

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Osmancık Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı Bilal Çevrim, cemiyetin Osmancık ilçesine hayırlı olmasını dileyerek, açılışa katılan meslektaşları ve davetlilere bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
Osmancık Kaymakamı Fikret Zaman ise, "Osmancık basınının birlik ve beraberlik adına bir çatı altında toplanmasını tebrik ediyorum ve basın camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Açılışta uzun yıllar gazetecilik sektöründe hizmet veren Osmancık Haber gazetesinin kurucusu merhum Orhan Güçlü adına Kadir Delibaş ile gazeteci Salim Savcı'ya derneğin onursal başkanı olmaları nedeniyle plaketleri Kaymakam Fikret Zaman tarafından verildi.
Açılışa Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan vekili Bülent Özkaleli, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Çorum ve ilçelerde görev yapan gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.
(MMY-BÖ)

16.05.2017 17:42:31 TSI
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