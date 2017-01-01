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Sungurlu'da 55 kursiyer mesleki yeterlilik belgesi aldı

16 Mayıs 2017 Salı, 17:47
Sungurlu'da 55 kursiyer mesleki yeterlilik belgesi aldı
Sungurlu'da 55 kursiyer mesleki yeterlilik belgesi aldı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından mesleki yeterlilik belgesi dağıtım töreni düzenlendi.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alaittin Akel ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman birer konuşma yaptılar. Karaman, bakanlıkça 48 meslek için zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik belgesinin bu yıl 115 meslek dalına çıkartılması için çalışma yapıldığını belirterek, "Türkiye genelinde şu ana kadar 130 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmıştır." dedi.
Belgelerin uluslararası geçerliliği bulunduğunu vurgulayan Metin Karaman, bu belge ile çalışanların başka ülkelerde de iş bulma ve çalışma imkanına sahip olabileceğini kaydetti.
Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen'de, "Devlet iş hayatını temin ettikten sonra iş hayatında da verimliliği arttırmak için bir misyonu var tabi, hani bir geleneğimizden biliriz. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ? işte iş hayatında böyle. Devletimiz iş hayatımızda verimliliğimizi arttırmak üzere bilmeyenlere göre de onlara ayrıcalık tanımak için adımlar atıyor. Bu adamlarında bir parçası bu toplantı, ekonominin en temel unsurlarından birisi iş gücü, sağlıklı bir iş gücüne ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.
Bazı işadamlarının yeterli düzeyde iş gücü bulamamaktan dert yandığını kaybededen Kaymakam Gözen, "Memleketimize yatırım yapmak istiyoruz ama istediğimiz düzeyde eğitim almış iş gücü bulamıyoruz. Bu bizi yatırım yapmaktan geri koyuyor. Bu bakımdan iş gücü kalitemizi arttırmak için çok yönlü faydaları olacak. Devletimizde bu çalışmaları yürüten ve katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimiz sunuyorum"ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanan 85 kursiyerden 55'i belgelerini protokol üyelerinden aldı.
Özel İdare Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Ticaret Odası Başkanı Alaittin Akel, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Oda Başkanları ve davetli katıldı.
(SŞ-BÖ)

16.05.2017 17:47:11 TSI
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