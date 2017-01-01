Bakan Soylu Altınova'ya geliyor
Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova Belediyesi hizmet binasının resmi açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılacak.
Altınova Belediyesi hizmet binası, 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 10.00'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iştirakiyle açılacak. Cumhuriyet Mahallesi'nin ilk akıllı binası olma özelliğini taşıyan hizmet binasının açılışına bütün vatandaşları davet eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "18 Mayıs 2017 Perşembe günü ilçemiz açısından tarihi bir gün olacak. Bu mutlu günümüzde vatandaşlarımızı ve dostlarımızı aramızda görmek istiyoruz" dedi.
(MM-MŞ)
16.05.2017 17:52:54 TSI
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