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Bilim ve Sanat Merkezinin konseri, beğeni topladı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi'nin yılsonu etkinliği kapsamında Belediye Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlediği konser büyük beğeni topladı.

Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri Yeliz Seydioğlu ve Boran Yaman önderliğinde klasik ve popüler müziklerin sahne aldığı konsere Belediye Başkanvekili Eşref Can ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Konser öncesinde konuşan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Atasever Yiğit, "İçinde yaşadığı kültürünü tanıyan, öğrenen ve gelecek nesillere taşımayı amaçlayan, dünya kültürel mirasına saygılı yaratıcı ve yapıcı bireyler yetiştirmeyi hedefledik. Sanat eğitiminin bu amaçları gerçekleştirilebilmesi için eğitimin her kademesinde kesintiye uğramadan seviyeye uygun programlar alması önemlidir. Özellikle teknolojinin hızla ilerlediği ve makineleşmenin bazı donanımlarla beraber geldiği günümüzde çocuklarımızda kendilerine farklı sanatsal yollarla ifade edebilmelerini hazırlamak ve üretken nesillerde buluşması önemlidir. Bizlerde bunun değerini bildiğimiz ve çocuklarımızın geleceğine katkı sağladığımız için gururluyuz" dedi.

Konuşmanın ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden güzel şarkılar seslendirildi. Öğrencilerin performansı konseri dinlemeye gelenler tarafından büyük beğeni kazandı.

(Vİ-İÇ)



16.05.2017 18:14:21 TSI

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