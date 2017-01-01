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Mayıs ayı muhtarlar toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, merkeze bağlı mahalle muhtarları ile bir araya gelerek muhtarların istek ve şikayetlerini dinledi.

Her ay düzenli olarak yapılan mahalle muhtarları toplantısı, Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Lokalinde gerçekleşti.

Toplantıya Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Başkan Yardımcısı Fatma Danışman ile mahalle muhtarları katıldı.

Her ay düzenli olarak muhtarlarla istişare eden başkan Vergili, kentin gelişip güzelleşmesi için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, ayrıca başkan Vergili mahalle muhtarlarının istek ve sorunlarını da dinledi.

(YE-YE-Y)



16.05.2017 18:17:28 TSI

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