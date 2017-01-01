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Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi özel öğrencileri misafir etti



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçe merkezinde bulunan Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesini ziyaret ettiler.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesini öğretmenleri nezaretinde ziyaret eden özel öğrenciler Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir'e kendilerinin süslediği çerçeveli fotoğrafını hediye ettiler. Özel öğrenciler daha sonra okulun yemekhanesinde verilen yemeğe katıldılar. Yemekte İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Şube Müdürü Abdulbari Alp'te hazır bulundu.

Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir, özel öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaşmasına katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.(MA-EFE)



16.05.2017 18:30:20 TSI

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