Başkan Kayalı'dan Huzurevi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine ziyaret
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Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle Kuşadası Belediyesi Huzurevi ile Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Canan Gürer Temiztürk, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Hakan Turhan ve Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte Kuşadası Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret etti. Başkan Kayalı, Huzurevinde kalmakta olan annelerle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.
Huzurevi ziyaretinin ardından Başkan Kayalı, Temiztürk ve öğrenciler ile birlikte Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Sezginer, derneğin amacı ve ilkeleri konusunda öğrencilere bilgi vererek ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.
(ZH-MB-Y)
17.05.2017 01:07:43 TSI
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