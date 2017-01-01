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Erdemli Esnaflar Odasında el sanatları sergisi



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MERSİN (İHA) - Erdemli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Erdemli Esnaflar Odası işbirliğinde 8 ay önce açılan "Makina Nakışlarında Türk İşi ve Keçe Çanta Yapımı " kursu tamamlandı. Kurs sonunda pasta kesilerek sergi açılışı da yapıldı.

Kursiyerlere belgelerinin de takdim edildiği açılışta konuşan Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Okur, 8 ay süren kursta, katılımcılara el sanatlarına yönelik eğitimler verildiğini belirtti.

Esnaflar Odası Başkanı Halil Metik'e kendilerine yer sağlamalarından dolayı teşekkür eden Okur, "Her mahalleye gerekirse her haneye böylesine faydalı meslek kursları açabiliriz. Yeter ki talep gelsin. Ben destek verenleri, emeği geçenleri ve kursiyerlerimizi birkez daha kutluyorum" dedi.

Oda olarak bu tür kurslara destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getiren Erdemli Esnaflar Odası Başkanı Halil Metik de, "Bugün meslek edindirme kurslarına katılanların gelecekte mutlaka esnaf olacaklarını ümit ediyoruz. Bizim insanımız kanaatkardır. Bugün kursa katılarak el becerisini ortaya çıkaranların yarın işyeri açarak, işlerini büyüteceklerine inanıyoruz. Gelecekte esnaf olacak insanlarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz'' dedi.

Kurs usta öğreticisi Özlem Öztürk Önalan ise, yeni modül olan keçe çalışmasına ağırlık verildiğini belirterek, kursta yapılan işlerin çoğunluğunun satışının yapılarak kursiyerlerin aile bütçesine katkı sağlandığına dikkat çekti.

Erdemli Esnaflar Odası toplantı salonunda açılan kursa katılan 18 kursiyere belgeleri Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Okur, müdür yardımcısı Ali Cila, Esnaf Odası Başkanı Halil Metik, Esnaflar Odası Genel Sekreteri Muhlise Gürsoy, kurs hocası Özlem Öztürk Önalan tarafından takdim edildi.

Kursa katılanların eserlerinin bir bölümünün yer aldığı sergi açılışı da yapılırken, kursiyerler 8 aylık kursun tamamlanmasını pasta keserek kutladı.

(OKİ-Y)



17.05.2017 09:43:15 TSI

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