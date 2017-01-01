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Kaşıkçı Mahallesinin kadınları kahvaltıda buluştu



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesinin geleneksel olarak her yıl Anneler Günü'nü izleyen günlerde düzenlediği kahvaltılar devam ediyor. Kırsal mahallelerden Kaşıkçı Mahallesi'nde düzenlenen Anneler Günü kahvaltısında mahalleli anneler ve çocukları bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da katıldığı kahvaltı programına mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Kahvaltıda Başkan Eşkinat'a eşi Belgin Eşkinat ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ile belediye meclis üyeleri de bulundu.

Kahvaltının ardından annelere çiçek hediye eden Başkan Eşkinat, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve taleplerin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Anneler Günü kahvaltıları Yenice Mahallesi ile devam edecek.

(YG-MEF-Y)



17.05.2017 09:45:54 TSI

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