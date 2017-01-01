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Beyşehir'e kültür sanat merkezi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesi, kültür sanat merkezine kavuşuyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'e bugüne kadar eksikliği hissedilen kültür sanat merkezini kendi dönemlerinde kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Özaltun, belediye tarafından sosyal tesis haline dönüştürülen ve Taşköprü Aile Çay Bahçesi olarak hizmet vermeye başlayan alan içerisinde yer alan, geçmişte Hükümet konağı olarak da kullanılmış olan tescilli binanın yeni dönemde kültür sanat merkezi olarak hizmet vermeye başlayacağını da belirterek, "İçerisinde 14 odası bulunan bu tescilli binamızı restore ederek daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız gibi kültür sanat merkezi haline getiriyoruz. Beyşehir'de faaliyet gösteren dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarımızdan Beyşehir'in kültür ve sanatsal yönünü yansıtmak isteyenlerine buradaki odaları tahsis ederek istifadesine ve kullanımına sunmuş olacağız. Beyşehir bu yöndeki tarihi değerleriyle, zengin potansiyeli ile de bu binada oluşturulan sergi ve teşhirle ön plana çıkmış olacak" dedi.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 09:49:50 TSI

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