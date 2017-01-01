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Çıldır'da Kur'an Kursu ve Taziye Evi açıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - Çıldır Eskibeyrahatun Köyünde yapımı tamamlanan Kur´an Kursu ve Taziye Evinin açılışı yapıldı.

Eski Beyrahatun köyü Kur´an Kursu ve Taziye Evi, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, din görevlileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ve yapılan dualarla hizmete açıldı.

Çıldır İlçe Müftülüğü ve Eskibeyrahatun Köyü Camii İmam-Hatibi Bedri Karadağ'ın gayretleri ve köy halkının desteğiyle yapılan Kur´an Kursu ve Taziye Evi yeni çehresiyle vatandaşların hizmetine açıldı.

Açılışta konuşma yapan Çıldır İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, Cami yapmanın ve yaşatmanın önemine değinerek "Bu eserin halkımıza kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Rabbim burada hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

Programa katılanlar duydukları memnuniyeti dile getirerek bu programın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ettiler.

(ARV-ÖB-Y)



17.05.2017 09:56:50 TSI

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